"فبركة" تهوي بسهم بورصة سان بطرسبورغ

دحضت بورصة سان بطرسبورغ اليوم الاثنين، تقريرا تحدث عن تقدمها بطلب لإشهر إفلاسها، والذي أدى إلى هبوط سهم البورصة الروسية في التعاملات بأكثر من 35% وأحدث حالة من الإرباك.

وقالت بورصة سان بطرسبورغ، في بيان، إنها لم تتقدم بطلب لإشهار الإفلاس، وأكدت أن منصة التداول في وضع مالي مستقر ولا توجد مؤشرات على الإفلاس.

وبحسب البيانات فقد تراجع سهم بورصة سان بطرسبورغ في تداولات اليوم بنسبة 34.9% إلى 63.80 روبل.

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وجاء التراجع في أعقاب تقرير إعلامي أفاد بأن معلومات حول التماس الإفلاس المقدم من قبل بورصة سان بطرسبورغ بتاريخ 24 نوفمبر الجاري ظهرت في موقع إلكتروني يظهر قضايا التحكيم.

المصدر: نوفوستي