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انخفاض أسعار النفط والأنظار إلى اجتماع "أوبك+"

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط والأنظار إلى اجتماع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط بتعاملات اليوم الجمعة في ظل ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وترقب الأسواق نتائج اجتماع "أوبك+" التي تضم روسيا الأسبوع القادم.

وبحلول الساعة 09:01 بتوقيت موسكو، تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 76.41 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.89% عن سعر التسوية السابق.

فيما جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 81.31 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.14% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس الخميس، أفادت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية  بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 8.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، على عكس التوقعات التي أشارت إلى زيادة بمقدار 900 ألف برميل.

وتعرضت أسواق في الجلستين الماضيتين لضغوطات، عقب إعلان منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تأجيل اجتماعها الوزاري لبحث سياسة الإنتاج، حتى نهاية الشهر الجاري.

المصدر: RT + بلومبرغ

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