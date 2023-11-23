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أسعار النفط تواصل انخفاضها بعد تأجيل اجتماع "أوبك+"

مال وأعمال

أسعار النفط تواصل انخفاضها بعد تأجيل اجتماع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس عقب إعلان منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تأجيل اجتماعها الوزاري لبحث سياسة الإنتاج، حتى نهاية الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، تراجعت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 1.13% إلى 76.23 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود خام "برنت" الآجلة بنسبة 1.26% إلى 80.93 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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أسعار النفط تهوي بعد تأجيل اجتماع "أوبك+"

وأمس خلال تداولات ما بعد الظهيرة هبطت أسعار الذهب الأسود بنحو 4%، لكن العقود قصلت خسائره في المساء، وأغلق "برنت" التعاملات على انخفاض بنسبة 0.6% عند 82.65 دولار للبرميل، أما الخام الأمريكي فقد تراجع بنسبة 0.85% إلى 77.10 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط بعد أن تم الإعلان عن تأجيل اجتماع "أوبك+" من 26 نوفمبر الجاري إلى 30 من الشهر نفسه.

المصدر: RT + بلومبرغ

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