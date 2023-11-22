أسعار النفط تهوي بعد تأجيل اجتماع "أوبك+"

هبطت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 4%، بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" تأجيل اجتماعها من 25 - 26 نوفمبر 2023 إلى 30 من نفس الشهر.

وبحلول الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.93% إلى 74.74 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.78% إلى 79.33 دولار للبرميل.

وجاء التراجع بعد تم الإعلان عن تأجيل اجتماعات "أوبك" و"أوبك+" رسميا من 25 و26 نوفمبر الجاري إلى 30 من الشهر نفسه.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن سبب تأجيل الاجتماع هو عدم رضا السعودية عن مستوى إنتاج النفط لدى أعضاء آخرين في "أوبك+".

كذلك تأثرت الأسعار ببيانات أظهرت ارتفاعا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وأشارت تقديرات لمعهد البترول الأمريكي أمس إلى ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: RT + نوفوستي + بلومبرغ