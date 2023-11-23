روسيا تفرض قيودا على تصدير القمح الصلب

وافقت الحكومة الروسية على طلب وزارتي الزراعة والتنمية الاقتصادية فرض بعض القيود على تصدير الحبوب وبينها القمح الصلب، لدعم الاستقرار في السوق المحلية.

ودعمت الحكومة الروسية مقترح قدمته وزارة الزراعة لفرض حظر مؤقت على تصدير القمح القاسي من روسيا لمدة 6 أشهر من 1 ديسمبر 2023 إلى 31 مايو 2024.

كما أشارت الحكومة الروسية في بيانها إلى أنها أيدت تقييد سقف صادرات الحبوب الأساسية بواقع 24 مليون طن تشمل القمح والشعير والذرة.

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ووفقا للبيان فإن قيد الحصة لا ينطبق على الإمدادات إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، قيرغيزستان).

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدّر للمنتجات الزراعية والآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.

وأكد أن روسيا ستحافظ على مرتبتها في سوق القمح العالمية هذا العام، وستكون قادرة على توفير نحو 60 مليون طن من القمح لأسواق الغذاء العالمية.

المصدر: RT + إنترفاكس