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سلطنة عمان توقع اتفاقية غاز مدتها 9 سنوات مع "BP" البريطانية

مال وأعمال

سلطنة عمان توقع اتفاقية غاز مدتها 9 سنوات مع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية بيع نحو مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال لشركة "بي بي"، بدءا من عام 2026 وتمتد لـ 9 سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال حمد بن محمد النعماني، إن "أهمية هذه الاتفاقية تتمثل في إيجاد فرص جديدة لتجديد حضور سلطنة عمان على خارطة تجارة الطاقة العالمية".

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وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في زيادة إيرادات الغاز الطبيعي المسال ورفد الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال تواصل جهودها الحثيثة مستندة إلى السمعة الريادية التي حققتها كمصدر معتمد للغاز الطبيعي المسال، وتعتزم الشركة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بما يحقق دعم أمن الطاقة العالمي والاقتصاد الوطني.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

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