سويسرا تشتري 14 طنا من الذهب من منشأ روسي

استوردت سويسرا خلال الشهر الماضي أكثر من 14 طنا من الذهب بقيمة 874 مليون دولار من منشأ روسي عبر المملكة المتحدة ومولدوفا رغم العقوبات المفروضة.

وقال المجلس الفيدرالي في سويسرا، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن عملية استيراد هذا الذهب تمت دون انتهاك الحظر الحالي المفروض.

وجاء في البيان: "في أكتوبر 2023، بلغت قيمة الواردات من روسيا 776 مليون فرنك (حوالي 877 مليون دولار) منها 773.2 مليون فرنك (874 مليون دولار) عبارة عن شحنات من الذهب الروسي مصدرها بريطانيا (772.6 مليون فرنك) ومولدوفا (0.6 مليون فرنك). وكانت شحنات الذهب هذه مطابقة للشروط المعمول بها وقت استيرادها".

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وفي وقت سابق، اعتمدت سويسرا حزمة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي تتضمن فرض حظر على إمدادات الذهب الروسي، ودخل القيد حيز التنفيذ في أغسطس 2022.

إلا أن السلطات السويسرية أوضحت لاحقا أن الذهب الذي تم تصديره من روسيا أو إنتاجه من قبل مصافي الذهب الروسية قبل 7 مارس من العام الماضي لا يخضع للعقوبات، الأمر الذي سمح لسويسرا بمواصلة استيراده عبر دول أخرى.

المصدر: نوفوستي