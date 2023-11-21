انخفاض أسعار النفط بعد مكاسب ملحوظة

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد صعودها يوم أمس بنحو ملحوظ، في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادات متقدمة ما سيؤثر على الطلب العالمي على النفط.

وبحلول الساعة 08:03 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.35% إلى 82.03 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي (NYMEX) بنسبة 0.35% أيضا إلى 77.56 دولار للبرميل.

وأمس الاثنين، صعدت عقود "برنت" بنسبة 2.1% وأغلقت عند 82.32 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.35% إلى 77.83 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار الذهب الأسود في الجلسة السابقة، بعد تقارير أشارت إلى احتمال بحث مجموعة "أوبك+" الحاجة لتخفيضات إضافية في الإنتاج في اجتماعها المزمع عقده في 27 نوفمبر الجاري.

المصدر: RT + بلومبرغ