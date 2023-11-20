السعودية تجري أكبر مشتريات من السندات الأمريكية منذ أغسطس 2020

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية 4.6% بنهاية سبتمبر الماضي لتبلغ 117.1 مليار دولار، مقابل 112 مليار دولار بنهاية أغسطس الذي سبقه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" في تقريرها، الذي استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن مشتريات سبتمبر 2023 تعد الأعلى منذ أغسطس 2020 البالغة حينها 5.4 مليار دولار.

تتزامن المشتريات السعودية مع تجاوز عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل 5%، لذا كانت معظم مشتريات المملكة منها بواقع 3.5 مليار دولار، بينما 1.6 مليار دولار من السندات طويلة الأجل ذات العائد الأقل.

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وعليه تتوزع حيازة السعودية إلى 102.1 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و15 مليار دولار قصيرة الأجل.

وتحتل السعودية المرتبة الـ17 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية متقدمة مركزا حيث كانت في المرتبة الـ18.

المصدر: الاقتصادية