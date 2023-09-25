السعودية والصين تخفضان الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية

قلصت السعودية ملكيتها في سندات الخزانة الأمريكية في خطوة تؤكد اتجاهاتها لتنويع الدخل، كذلك قلصت اليابان والصين استثماراتهما في هذه السندات الأمريكية.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية فقد بلغت استثمارات السعودية في هذه السندات في يوليو 2023 مستوى 109.2 مليار دولار ومقابل 111 مليار دولار في يناير 2023 وعند 121.6 مليار دولار في يوليو 2022.

وفيما يتعلق بباقي الدول العربية، بلغت استثمارات الإمارات في يوليو 2023 مستوى 64.9 مليار دولار، مقابل 41.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2022.

عالميا قلصت اليابان الاستثمارات في هذه السندات من 1230.7 مليار دولار تم تسجيلها في يوليو 2022 إلى 1112.5 مليار دولار سجلت في نفس الشهر من العام 2023.

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كذلك تراجعت استثمارات الصين في سندات الخزانة الأمريكية من 939.2 مليار دولار في يوليو 2022 إلى 821.8 مليار دولار في يوليو 2023.

وعن أسباب هذا الانخفاض، أشار خبراء إلى أن زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قلصت من جاذبية سندات الخزانة في أعين المستثمرين.

ورجح خبراء، أن توجه الرياض وبكين أموالهما إلى أصول أخرى لتقليل المخاطر المحتملة، حيث قد يكون قلق السلطات الصينية والسعودية ناجما عن تجميد الغرب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.

المصدر: RT