" فوربس" تضع تصنيفا للمستثمرين الروس

وضعت مجلة "فوربس" الأمريكية تصنيفا لأكبر 30 شركة روسية من حيث الاستثمارات الرأسمالية، واحتلت شركة "غازبروم" المركز الأول كما في العام الماضي.

وجاء في المقالة: "تنشر مجلة فوربس الترتيب الثاني لأكبر الشركات الروسية من حيث حجم الاستثمارات الرأسمالية. وتتصدر شركة غازبروم القائمة مرة أخرى".

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وأشارت المقالة إلى أن حجم استثمارات شركة "غازبروم" في العام الماضي بلغ 2.3 تريليون دولار، وفي العام الذي سبقه - 2.03 تريليون دولار. ويبلغ حجم تمويل استثمارات الشركة هذا العام 1.97 تريليون روبل.

وبالإضافة إلى شركة غازبروم، ضمت المراكز العشرة الأولى شركات "روس نفت"، و"أتوم اينيرغو بروم"، و"ارتيك للغاز الطبيعي المسال 2"، و"نوريلسك نيكل"، و"مترو موسكو"، و"تاتنفت"، و"بي إتش سي"، و"إم تي إس" و"إينك".

وتم التنويه بأن التصنيف يدرج في حجم الاستثمارات، تكاليف الاستحواذ على الأصول الثابتة الرئيسية والأصول غير المادية، والاستثمارات في المؤسسات المشتركة والمرتبطة، وتكاليف الاستحواذ على شركات أخرى.

وأضافت المقالة: "ضمت القائمة 50 شركة، وتم أخذ حجم الاستثمار في الاعتبار لمدة خمس سنوات. كان علينا هذا العام أن نغير بشكل كبير عدد المشاركين وطريقة العمل. ولأن البيانات المالية مغلقة ولا يسمح بالاطلاع عليها، لم تتمكن حوالي 40 شركة من المشاركة في التصنيف ومن بينها لوك أويل ومؤسسة الخطوط الحديدية الروسية، وسورغوت نفط غاز ونوفاتيك وغيرها. لذلك، قمنا بتخفيض عدد الشركات في التصنيف من 50 إلى 30".

المصدر: نوفوستي