الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 شركات إحداها من الإمارات

فرضت واشنطن، أمس الخميس، عقوبات على 3 شركات شحن، إحداها من الإمارات بذريعة تحايل هذه الشركات على السقف السعري المفروض من قبل الغرب على النفط الروسي.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Kazan Shipping، وهي شركة شحن من الإمارات، وعلى شركتين من ليبيريا وهما Progress Shipping Company وGallion Navigation Incorporated.

وأشار المكتب إلى أن "الشركات ساعدت الموردين من روسيا على التحايل على سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع الكبار".

كذلك تم إدراج عدد من الشركات ومعاهد البحوث الروسية العاملة في مجال المعدات والمعدات الإلكترونية في قائمة العقوبات.

إقرأ المزيد

وتمنع العقوبات الوصول إلى الممتلكات والحسابات المصرفية الأمريكية، وتحظر على الأشخاص والشركات المستهدفين التعامل مع الأمريكيين.

وتدرج الإجراءات التي تم اتخاذها هذه الشركات بالقائمة السوداء، ما يمنعها من نقل البضائع مع مقدمي الخدمات الأمريكيين.

وفي ديسمبر 2022، فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقفا لسعر برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.

من جهتها فرضت موسكو حظرا انطلاقا من 1 فبراير 2023 على بيع نفطها ومنتجاته للجهات التي تتقيد بالسقف السعري.

المصدر: RT + إنترفاكس