روسيا تعرض ما يزيد عن 250 نموذجا من فخر صناعاتها الجوية في "معرض دبي للطيران"

تشارك روسيا بشكل فعال في "معرض دبي للطيران"، المنعقد هذا الأسبوع في الإمارات، حيث تعرض أكثر من 250 نموذجا من المنتجات المرتبطة بمجال الطيران العسكري والمدني.

ويترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف الوفد الروسي المشارك في الحدث، وتشارك روسيا بجناح وازن حيث تعرض نماذج من أحدث ما توصلت إليه صناعة الطيران الروسية.

وقال مانتوروف إن "روسيا تعد مشاركا تقليديا في المعرض الدولي، وتجذب منتجات الطيران الروسية المعروضة اهتماما كبيرا بين (الخبراء) الأجانب. وقدمت بلادنا هذا العام أكثر من 250 نموذجا من المنتجات، من ضمنها الطائرات العسكرية والمروحيات الحديثة وأحدث الصواريخ الموجهة للطيران والطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي".

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وأشار إلى "روس أبورون أكسبورت"، المسؤولة عن صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، تعرض في إطار مشاركتها في الحدث معدات ذات أهمية استراتيجية ونماذج واعدة ومنتجات جديدة لحوالي 20 شركة روسية شملت منتجات إلكترونية ودفاعية وفضائية.

وكشف مانتوروف عن أن بلاده تجري مفاوضات لتصدير منتجات الطيران إلى الدول الإفريقية، وقال: "نعرض ​​بالضبط ما يهتم به عملاؤنا المحتملون والأشخاص الذين أرادوا ببساطة رؤية هذه العينات من (صناعة الطيران الروسية) التي ستشارك في برنامج الطيران على الهواء مباشرة. ويشمل ذلك طائرات "إيل-76" ومروحية "كا-52" والطائرة الطبية "أنسات". بالمناسبة، لدينا عدد كبير من العملاء المحتملين، حيث نجري مفاوضات مكثفة ليس فقط مع الشرق الأوسط بل مع إفريقيا أيضا، حيث بدأنا بالفعل في توريد هذه المروحية (كا-52)".

وانطلقت اليوم النسخة الـ18 من معرض دبي للطيران الذي سيستمر من الـ13 وإلى 17 نوفمبر 2023، وسط توقعات أن يصل عدد الشركات المشاركة فيه إلى أكثر من 1400 من 95 دولة.

ويستضيف المعرض الذي يقام في مطار دبي و"ورلد سنترال"، الشركات من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحلول التي ساهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير على صعيد عدد المسافرين من وإلى المنطقة.

المصدر: RT