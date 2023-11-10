بيسكوف: الولايات المتحدة ستستنفد الورق اللازم لطباعة الدولار في ظل دينها الهائل

حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من تداعيات الدين الأمريكي الهائل، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستستنفد الورق اللازم لطباعة الدولار في ظل هذا الدين.

وقال بيسكوف في تصريح نشره الصحفي الروسي بافيل زاروبين في قناته بتطبيق "تلغرام" أمس الخميس، إن "الدين العام الأمريكي ارتفع بدرجة كبيرة لدرجة أن واشنطن لن تكون قادرة قريبا على طباعة المزيد من الدولارات لخدمته".

وجاء حديث بيسكوف تعليقا على تصريح أمريكي حول أن الولايات المتحدة أنفقت 96% من الأموال المخصصة لأوكرانيا منذ أوائل عام 2022.

وقبل أيام، أشار المحلل ألكسندر نازاروف إلى أن كلفة خدمة ديون الولايات المتحدة تقترب من تريليون دولار سنويا، وأن تكاليف خدمة الديون تضاعفت خلال 3 سنوات.

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وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في 18 سبتمبر 2023، بأن دين الولايات المتحدة تجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.

المصدر: RT