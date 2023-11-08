شركة كبرى منذ عهد عبد الناصر تنتج أول أتوبيس في مصر

كشف وزير قطاع الأعمال العام المصري محمود عصمت، أن شركة النصر بدأت فعليا في تصنيع أول أتوبيس محلي الصنع بالتعاون مع وزارة النقل المصرية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن الأتوبيس محلي الصنع بمواد محلية الصنع بنسبة 60%، كما أنه سيعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الهدف في المستقبل صنع العديد من الأتوبيسات محلية الصنع، وتكون مثل تلك الأتوبيسات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى الحصول على شهادة منشئ وطني تمكن مصر فيما بعد من تصدير جزء من هذه الأتوبيسات إلى الخارج وإلى الدول العربية، وهو الأمر الذي يساعد في رفع اقتصاد البلاد ويوفر عملة صعبة.

كما أشار الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك خطة لتطوير شركة النصر التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ويجري في الوقت الحالي العمل على هذه الخطة؛ من أجل إنتاج جديد للسيارات والأتوبيسات المحلية.

جدير بالذكر أن شركة النصر لصناعة السيارات تأسست عام 1961، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومن أهم السيارات التي أنتجتها النصر السيارة فيات 128 ونصر شاهين، وهي موديل مُعدّل في شركة توفاش الصربية، وكذلك السيارة فيات 131 وفلوريدا بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهي نموذج مُعدّل من سيارة فيات 128.

المصدر: وسائل إعلام مصرية