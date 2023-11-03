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نائب رئيس الوزراء الروسي يشير إلى غروب الحضارة الأوروبية

مال وأعمال

نائب رئيس الوزراء الروسي يشير إلى غروب الحضارة الأوروبية
Sputnik
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك، إنه لأمر محزن أن نشهد تراجع الحضارة الأوروبية العظيمة، التي وكما بدا كان لروسيا علاقة بها أيضا.

وأضاف أوفيرتشوك في كلمة أمام دورة منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي في سمرقند: "نحن في روسيا منفتحون على التعاون، ونأمل أنه لا تزال هناك بقايا من الفكر السليم في مكان ما في أوروبا".

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وتابع نائب رئيس الحكومة الروسية القول: "ولكن من المحزن أن نكون شاهدين على تراجع حضارة عظيمة، والتي، كما يبدو، كانت لدينا علاقة بها أيضا".

ويجمع المنتدى كما جرت العادة ممثلي الأعمال والدبلوماسيين ورؤساء المؤسسات التجارية والعامة الروسية والإيطالية والشخصيات العامة الرئيسية على منصة واحد.

وينظم المنتدى بشكل تقليدي من قبل مؤسسة "روس كونغرس" الروسية ومندى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ومؤسسة "نحن نعرف يوراسيا" الإيطالية غير الربحية.

المصدر: نوفوستي

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