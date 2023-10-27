رئيسة المركزي الروسي: عازمون على إعادة التضخم للمستوى المستهدف

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن البنك يعتزم إعادة التضخم إلى 4% - 4.5% حتى نهاية 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية.

وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي عقب قرار المركزي الروسي اليوم رفع الفائدة، إن "(بنك روسيا) يعتزم إعادة التضخم إلى 4% - 4.5% بحلول نهاية العام المقبل 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية".

وفيما يلي أبرز تصريحات رئيسة البنك المركزي الروسي خلال المؤتمر:

- لا يستبعد البنك المركزي زيادة أخرى في سعر الفائدة الرئيسي هذا العام أو الإبقاء عند مستواها الحالي.

- المركزي الروسي يدعو لوقف برامج الدعم للقروض العقارية مع انتهاء صلاحيتها لأنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن.

- شكلت موازنة 2024 - 2026 عاملا مهما في قرار المركزي الروسي اليوم رفع سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين.

- المركزي الروسي يملك أدوات فعالة لخفض التضخم ومستعد لزيادة سعر الفائدة بـ"نسب ملموسة" لإعادته إلى 4%.

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- القيود المفروضة على العملة الأجنبيبة (إلزام مصدرين ببيع جزء من عائدات العملة الأجنبية) ستؤثر على سعر صرف الروبل على المدى القصير فقط، لكن العوامل الرئيسية الداعمة هي السياسة النقدية وديناميكيات التجارة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.

وعزا المركزي الروسي قراره لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم، وقال في بيانه: "زاد ضغط التضخم الحالي بشكل كبير وهو أعلى من التوقعات".

وتلقت العملة الروسية دعما قويا مؤخرا بعد مرسوم رئاسي ألزم مجموعة من الشركات المصدرة في روسيا لبيع جزء من عائدات العملة الأجنبية في بورصة موسكو.

المصدر: RT