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"بنك روسيا" يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي

مال وأعمال

Sputnik
صورة تعبيرية
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رفع البنك المركزي الروسي توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد إلى 2.2% - 2.7% هذا العام، بعد أن توقع نموا بنسبة 1.5% - 2.5% في وقت سابق.

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بينما لم يعدل البنك المركزي الروسي توقعاته لأداء الاقتصاد الوطني على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتوقع نموه في العام المقبل بنسبة 0.5% - 1.5%، وفي 2025 بنسبة 1.2% وفي 2026 بنسبة 1.5% - 2.5%.

كذلك حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، وبحسب تقرير نشره في أكتوبر الجاري فقد توقع الصندوق نمو اقتصاد روسيا هذا العام بنسبة 2.2%.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا. 

وعزا المركزي الروسي قراره لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم، وقال في بيانه: "زاد ضغط التضخم الحالي بشكل كبير وهو أعلى من التوقعات".

المصدر: نوفوستي

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