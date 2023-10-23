تفاصيل صفقة ضخمة مدتها 27 عاما بين "قطر للطاقة" و"إيني" الإيطالية

وقعت شركتان تابعتان لكل من "قطر للطاقة" و"إيني" الإيطالية اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى إيطاليا.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى "FSRU Italia"، وهي وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية تقع في ميناء بيومبينو بمنطقة توسكانا الإيطالية، وفقا لما ذكرته "قطر للطاقة" في بيان نشرته اليوم الاثنين.

وسيتم توريد شحنات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27 عاما، وذلك من الشركة المشتركة بين قطر للطاقة وشركة "إيني" التي تمتلك حصة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

ووقع الاتفاقية كل من سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" وذلك في احتفال خاص أقيم في الدوحة بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.

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وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعد بن شريده الكعبي: "نخطو اليوم خطوة جديدة تجاه دعم علاقاتنا مع شركة "إيني" والتي من شأنها تعزيز تعاوننا المشترك لسنين عديدة قادمة. لقد حققت شراكتنا مع "إيني" إنجازات هامة اشتملت على توريد الغاز الطبيعي المسال من خلال محطة فلاكسيس لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء زيبروغ البلجيكي، ومشاريع الاستكشاف والتنقيب في مواقع مختلفة حول العالم. وتعد هذه الاتفاقية إحدى ثمرات مشاركة شركة "إيني" لأول مرة في صناعة الغاز في دولة قطر من خلال شراكتنا في المشروع التاريخي لتوسعة حقل الشمال الشرقي".

قطر للطاقة

وأضاف: "سنواصل العمل معا لتأكيد التزامنا تجاه الأسواق الأوروبية بشكل عام، والسوق الإيطالية بشكل خاص، حيث نستمر في توريد الغاز الطبيعي المسال القطري منذ عام 2009 إلى محطة أدرياتيك للغاز الطبيعي المسال الواقعة شمال البحر الأدرياتيكي، والتي تلبي أكثر من 10% من احتياجات إيطاليا من الغاز الطبيعي".

قطر للطاقة

يذكر أن شركة "إيني" شريكة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ طاقته 32 مليون طن سنويا بحصة تبلغ 3.125%.

المصدر: RT