قطر توقع اتفاقية غاز لمدة 27 عاما مع هولندا

وقعت شركتان تابعتان لكل من "قطر للطاقة" و"شل" اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى هولندا.

وذكرت "قطر للطاقة" في بيان نشرته على موقعها أنه بموجب الاتفاقيتين، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال غيت "Gate" للغاز الطبيعي المسال في ميناء روتردام الهولندي اعتبارا من العام 2026 ولمدة27 عاما.

وسيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال من الشركتين المشتركتين بين "قطر للطاقة" و"شل" واللتين تمتلكان حصصا في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.

"قطر للطاقة"

ووقع الاتفاقيتين كل من سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل"، وذلك في احتفال خاص أقيم في الدوحة بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.

وعلق على ذلك الكعبي قائلا: "نحن سعيدون بتوقيع هاتين الاتفاقيتين طويلتي الأمد مع شركة "شل" وبتعزيز علاقاتنا الممتدة لعقود من الزمن وشراكاتنا الإستراتيجية في قطر وعلى الساحة الدولية. ولا شك أن كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها تؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه الغاز الطبيعي في تسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون وفي دعم أمن الطاقة للعملاء حول العالم".

وأضاف الكعبي: "تؤكد هاتان الاتفاقيتان على التزام قطر بالمساهمة في تلبية احتياجات أوروبا من الطاقة ودعم أمن الطاقة فيها من خلال مصدر يتمتع بصفات اقتصادية وبيئية عالية. إننا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شريكتنا شل لتحقيق مسعانا المشترك".

"قطر للطاقة"

يذكر أن شركة "شل" شريكة في مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بحصة تبلغ 6.25% في مشروع حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 32 مليون طن سنويا، وحصة تبلغ 9.375% في مشروع حقل الشمال الجنوبي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 16 مليون طن سنويا.

المصدر: RT