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الولايات المتحدة تنهي عامها المالي بعجز في الميزانية يقترب من 1.7 تريليون دولار

مال وأعمال

الولايات المتحدة تنهي عامها المالي بعجز في الميزانية يقترب من 1.7 تريليون دولار
Globallookpress
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، أن الحكومة أنهت سنتها المالية في سبتمبر بعجز يقارب 1.7 تريليون دولار.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ومديرة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض شالاندا يونغ.

وأوضح البيان: "في السنة المالية 2023، التي انتهت في 30 سبتمبر، تجاوزت نفقات الميزانية الأمريكية 6.1 تريليون دولار، وبلغت الإيرادات أكثر من 4.4 تريليون دولار".

وأضاف البيان: "ارتفع بذلك عجز الموازنة مقارنة ببيانات العام المالي 2022 بمقدار 320 مليار دولار، ويصل إلى نحو 1.7 تريليون دولار، ما يعادل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة".

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المصدر: تاس 

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