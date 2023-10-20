منتدى "صنع في روسيا".. رئيس جمهورية تشوفاشيا الروسية يتحدث عن التعاون مع العالم العربي

استعرض رئيس جمهورية تشوفاشيا الروسية نيكولاي فيديروف أبرز قضايا توجه اقتصاد روسيا نحو الشرق، وأوجه تعاون جمهوريته مع شركاء من الدول العربية وإيران وتركيا والهند.

وأشار رئيس جمهورية تشوفاشيا الروسية، الواقعة في منطقة الفولغا الروسية، في مقابلة مع RT جرت على هامش منتدى "صنع في روسيا" إلى "تشوفاشيا" تولي اهتماما للدول المستعدة للعمل على مبدأ الثقة والتعاون متبادل المنفعة.

وقال: "في الحقيقة أولوياتنا هي تلك الأسواق وتلك البلدان المستعدة للعمل معنا على أساس علاقات الثقة والتعاون المتبادل. وبشكل عام نلاحظ في السنوات الأخيرة توجه روسيا نحو الشرق، وكمثال على ذلك المشاريع التي تنفذها روسيا في إطار ممر النقل " شمال - جنوب"، وسيتم تنفيذ هذه المشاريع مع الدول المهتمة بتشغيل هذا الممر التجاري".

كما تحدث فيديروف عن المقومات التي تتمتع بها جمهورية تشوفاشيا الروسية، وقال: "كل منطقة لها منتجها التي تتميز به وجمهورية تشوفاشيا ليست استثناء، فالجمهورية تشوفاشيا تتميز في مجال التقنيات الكهربائية وصناعة السيارات، وخاصة صناعة الشاحنات الضخمة. ومؤخرا تمت ملاحظة زيادة في الصادرات الزراعية، بما في ذلك المنتجات التي تصنف على أنها صديقة للبيئة والمنتجات الحاصلة على شهادة (حلال)".

وأشار إلى أن جمهوريته تتعاون بشكل فعال مع الدول العربية، وكدليل على ذلك هو ارتفاع حجم التبادل التجاري بعدة مرات.

وقال: "صحيح أن حجم التبادل التجاري مازال صغيرا، وذلك لأنه بالأساس كان منخفضا، لكن وتيرة نمو التبادل التجاري ازدادت بنحو 3 - 4 مرات، إذا تكلمنا عن الدول العربية والشرق الأوسط فهناك اهتمام وهناك طلب متزايد على المنتجات، وبالطبع مهمتنا هي تطوير هذه العلاقات المبنية على أساس المصالح المشتركة. ومن أجل تحقيق ذلك نقوم بالكثير، في هذا العام زار جمهورية تشوفاشيا 16 وفدا، من السعودية وإيران والدول الإفريقية، وبالطبع سوف نقوم بتكثيف الأعمال في هذا المجال".

كذلك لفت إلى أن الجمهورية الروسية لها علاقات عميقة مع الهند وتركيا، كما أن التعاون مع إيران ازداد مؤخرا.

واستضافت العاصمة الروسية موسكو يومي الخميس والجمعة (19 و20 أكتوبر الجاري، فعاليات منتدى التصدير الرئيسي "صنع في روسيا" بمشاركة نخبة من الشركات الروسية.

وفي إطار الحدث عرضت 78 شركة روسية من 46 مقاطعة وإقليما روسيا أفضل منتجاتها الجاهزة لدخول الأسواق الدولية.

المصدر: RT