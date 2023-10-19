"صنع في روسيا".. انطلاق منتدى التصدير الرئيسي في روسيا

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس فعاليات وأنشطة منتدى التصدير الرئيسي "صنع في روسيا" بمشاركة نخبة من الشركات الروسية.

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وينعقد المنتدى في قاعة مانيج بوسط العاصمة موسكو، وتعرض 78 شركة روسية من 46 مقاطعة وإقليما روسيا أفضل منتجاتها الجاهزة لدخول الأسواق الدولية.

وجاء في بيان صدر عن مركز التصدير الروسي: "بالإضافة إلى برنامج الأعمال المزدحم سيكون باستطاعة الضيوف مشاهدة معرض (لمنتجات روسية) واسع النطاق، حيث قدمت 78 شركة روسية من 46 مقاطعة وإقليما روسيا أفضل المنتجات الجاهزة لغزو الأسواق الدولية".

ويتألف معرض المنتجات من عدة أقسام: الصناعة والبيئة والمدينة الذكية وتكنولوجيا المعلومات والطب والبناء والمعدات الزراعية والتعليم والسلع الاستهلاكية.

وينعقد الحدث يومي الـ19 والـ20 من الشهر الجاري، وفي مؤشر على أهمية الحدث تم عقد 300 حدث وفعالية بمشاركة أكثر من 500 ممثل للوفود الأجنبية في نسخة المنتدى من العام الماضي.

المصدر: نوفوستي