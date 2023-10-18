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بوتين يجمل نتائج زيارته إلى الصين ومشاركته في منتدى "الحزام والطريق"

روسيا تبرم صفقة ضخمة مع الصين

مال وأعمال

روسيا تبرم صفقة ضخمة مع الصين
Sputnik
رئيسا روسيا والصين
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أبرمت موسكو وبكين صفقة ضخمة لتوريد الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية الروسية إلى الصين، في إطار زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين.

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وقال رئيس مبادرة "ممر الحبوب البري الجديد" الروسي كارين أوفسيبيان: "لقد وقعنا اليوم واحدا من أكبر الاتفاقات في تاريخ العلاقات بين روسيا والصين، صفقة بقيمة 2.5 تريليون روبل (بنحو 25.7 مليار دولار) لتوريد 70 مليون طن من الحبوب للصين على مدى 12 عاما".

وفي وقت سابق اليوم، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، إلى أن حجم التجارة بين روسيا والصين سيتجاوز 200 مليار دولار حتى نهاية العام.

وجرى اللقاء بين الزعيمين في إطار مشاركة الرئيس الروسي في منتدى "الحزام والطريق"، المنعقد في بكين.

و"الحزام والطريق"، مبادرة دولية أطلقتها الصين بهدف تطوير ممرات نقل تجارية تربط قارات العالم والبنية الأساسية والتجارية والتمويل والخدمات اللوجستية وتقوية الروابط الشعبية لتعزيز التنمية التجارية وتحقيق التنمية والازدهار للدول المشاركة على طول الطريق.

المصدر: RT + تاس

 

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بوتين يجمل نتائج زيارته إلى الصين ومشاركته في منتدى "الحزام والطريق"