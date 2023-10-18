بوتين خلال لقائه مع شي: تجارتنا البينية ستصل إلى 200 مليار دولار قريبا

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين اليوم، إلى أن حجم التجارة بين روسيا والصين سيتجاوز 200 مليار دولار حتى نهاية العام.

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وجرى اللقاء بين الزعيمين في إطار مشاركة الرئيس الروسي في منتدى "الحزام والطريق"، المنعقد في بكين.

ولفت بوتين إلى النجاحات الاقتصادية التي حققتها الصين، وقال إنه لا يوجد زعيم عالمي واحد يعرف بنسبة 100% كيف سيتم تحقيق ما يخطط له، لكن جمهورية الصين الشعبية تحقق ذلك بشكل جيد.

من جهته أكد شي أن حجم التجارة الثنائية سيصل إلى أرقام قياسية تاريخية هذا العام، مشيدا بالعلاقات السياسية بين روسيا والصين.

وقال الرئيس الصيني موجه حديثه لنظيره الروسي: "يتم الحفاظ على التفاعل الاستراتيجي المكثف والفعال، فعلى مدى السنوات العشر الماضي عقدنا 42 اجتماعا وأقمنا علاقات عمل جيدة وصداقة شخصية قوية".

ولفت إلى أن الصين ترفض سياسة التكتل وتعارض العقوبات أحادية الجانب، مشددا على أن الصين أصبحت شريكا رئيسيا لأكثر من 140 دولة ومنطقة.

وينعقد يومي 17 و18 أكتوبر الجاري منتدى "الحزام والطريق" في الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق مبادرة "الحزام والطريق" بمشاركة أكثر من 130 دولة.

و"الحزام والطريق"، مبادرة دولية أطلقتها الصين بهدف تطوير ممرات نقل تجارية تربط قارات العالم والبنية الأساسية والتجارية والتمويل والخدمات اللوجستية وتقوية الروابط الشعبية لتعزيز التنمية التجارية وتحقيق التنمية والازدهار للدول المشاركة على طول الطريق.

المصدر: RT