الأمير عبد العزيز بن سلمان: سنواصل خفض إنتاج النفط الطوعي لدعم السوق

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة ستواصل خفض إنتاج النفط طواعية للفترة اللازمة، لتحقيق الاستقرار بسوق النفط العالمية والحد من تقلبات الأسعار.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية جرت اليوم الخميس على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسية" المنعقد في موسكو: "كما قلنا سابقا، سنراجع (استراتيجية الإنتاج) كل شهر وسنقرر ما إذا كنا سنرفع إنتاج النفط أم نخفضه. على أية حال، نحن نواصل العمل في نفس النهج، الذي يمكن أن يستمر لشهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، بقدر ما يتطلبه الأمر منا لتحقيق الاستقرار في السوق. كلما قلت التقلبات في السوق قل تدخلنا فيها".

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت روسيا والسعودية أنهما مستمرتان في الخفض الطوعي لإنتاج وتصدير النفط حتى نهاية العام الجاري، لدعم أسواق الطاقة العالمية.

إقرأ المزيد

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة مستمرة في الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده لاحقا حتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2023.

حينها أكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

وتزامن الإعلان السعودي، مع تأكيد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستواصل خفضها الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا، حتى نهاية العام الجاري 2023.

المصدر: RT