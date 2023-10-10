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صعود أسعار الغاز في أوروبا بسبب النرويج وأستراليا

مال وأعمال

صعود أسعار الغاز في أوروبا بسبب النرويج وأستراليا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بنسبة 6% متجاوزة للمرة الأولى منذ 22 أغسطس الماضي مستوى الـ500 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 09:24 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لشهر نوفمبر المقبل على مؤشر TTF، الذي يعد أكبر مركز غاز في أوروبا، بنسبة 6.4% إلى 507.7 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي بداية التعاملات صعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق بنسبة 2.2% إلى 487.8 دولار لكل ألف متر مكعب.

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وعن أسباب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، أشار تجار ومتعاملون في السوق إلى مخاوف من انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي المسال من أستراليا بسبب إضرابات في مصانع كبرى في البلاد، وكذلك تراجع الإمدادات من النرويج.

المصدر: نوفوستي

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