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بعد الارتفاع الملحوظ.. كيف جرى تداول عقود الذهب الأسود اليوم؟

مال وأعمال

بعد الارتفاع الملحوظ.. كيف جرى تداول عقود الذهب الأسود اليوم؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع ملحوظ تم تسجيله أمس في ظل مخاوف على معروض الذهب الأسود بسبب المواجهة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

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وبحلول الساعة 08:08 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 87.75 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.45% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 85.92 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.53% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات التداولات.

وأمس صعدت أسعار الذهب الأسود في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الخام إلى الأسواق على خلفية المواجهة في منطقة الشرق الأوسط.

وأغلقت عقود خام "برنت" عند 88.15 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 4.2%، فيما أنهت عقود الخام الأمريكي التعاملات عند 86.38 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 4.35%.

المصدر: إنترفاكس

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