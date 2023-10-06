كوريا الجنوبية والسعودية تبحثان تعزيز التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ-هو، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

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وشدد الوزيران، خلال المحادثات اليوم الجمعة في سيئول، على أهمية الابتكار الرقمي والتعاون العالمي، وناقشا سبل تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين الوزارتين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2019، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.

وأعرب الوزير الكوري الجنوبي عن أمله في مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية في مشروع مدينة "نيوم" في السعودية، وطلب إيلاء الاهتمام حتى يمكن تعزيز التعاون بين البلدين بسلاسة في المستقبل من أجل التطوير المشترك للتقنيات المبتكرة والخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما طلب أيضا التعاون لدخول أجهزة العلاج الرقمية التي طورتها الشركات الكورية الجنوبية، إلى السوق السعودية.

وأكد لي أن كوريا الجنوبية تستعد لإنشاء جناحها في مجال حماية المعلومات خلال معرض التكنولوجيا "LEAP2024" الذي ستستضيفه السعودية.

ونقلت "يونهاب" عن الوزير الكوري الجنوبي قوله إنه يمكن للسعودية التي تستعد لعصر ما بعد النفط على أساس الابتكار العلمي والتحول الرقمي، وكوريا الجنوبية التي تبرز باعتبارها الدولة الأكثر ابتكارا في العالم استنادا إلى تكنولوجيا العلوم وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الممتازة، أن تكونا شريكتين جيدتين لبعضهما البعض، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا، والمعلومات والاتصالات بين البلدين.

المصدر: يونهاب