هل يمكن تحول مشروع "نيوم" ومدينة "ذا لاين" إلى حقيقة؟ وزير السياحة السعودي يجيب (فيديو)

كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب عن الرؤية المستقبلية لمدينتي "نيوم" و"ذا لاين" في المملكة، وإمكانية تحولهما إلى حقيقة على أرض الواقع.

وفي لقاء له ببرنامج عبر قناة "فوكس نيوز"، رد الوزير أحمد الخطيب على سؤال مقدم البرامج الذي قال: مدينة ذا لاين الموجودة في نيوم، هل هذا سيحدث حقا؟"

وقال الخطيب: "ألف في المئة المشروع قيد العمل للأمام، في الواقع أعمال البناء بدأت".

في حين أكمل الإعلامي سائلا: "حينما تنظر لهذه الصور وهذه المواقع المستقبلية التي يتم بناؤها وتصورها كل شيء من البحر الأحمر إلى نيوم ومدينة ذا لاين.. هل ما تقوله للناس صحيح وممكن؟ هل هذا ملموس وسوف يتحقق؟".

ليرد وزير السياحة: "لدينا ميزة نحن نبني مدن جديدة والبناء من الصفر أسهل من التجديد إذا كنت تريد تحويل مدن كبيرة مثل لندن أو باريس أو نيويورك اليوم هذا صعب، لأن هذه المدينة بنيت من قبل العديد من الناس وعقود طويلة، ومدينة المستقبل حيث يحب أي شخص العيش هناك، وتجربة كيف ستبدو الحياة في المستقبل".



وبخصوص بناء السعودية لعدد كبير من المنتجعات الجديدة ووجهات سياحية على البحر الأحمر ومدينة "نيوم"، أوضح أحمد الخطيب قائلا: "السياحة في طليعة رؤية السعودية 2030، نحن نفتتح هذا المجال.. تضاعفت الاستثمارات في العامين الماضيين، ونسعى لمضاعفتها في العامين المقبلين، قمنا بتعديل الأهداف وقمنا بزيادة عدد الزيارات المحلية والدولية إلى 100 مليون زيارة، وبحلول عام 2030 سيصل عدد السياح من الخارج إلى 70 مليون، سنصل إلى 30 مليون سائح دولي من أصل 70 حول العالم هذا العام".

اليوم معالي وزير السياحة "أحمد الخطيب" ظهر مع قناة فوكس نيوز مع نفس المذيع الي بيقابل سموّ ولي العهد .. سأله المذيع بكل تعجب 👇🏼



" من جدكم ستبنون مدينة على شكل خط؟

على البحر الأحمر هل هذا معقول؟"



فكان جواب الوزير منطقي وذكي 👍🏼 pic.twitter.com/YMsXLmifWw — عـبدالله الخريّف (@AbdullahK5) September 20, 2023

المصدر: RT