إيران تعلن اكتشاف 4 حقول جديدة للنفط والغاز

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي عن اكتشاف أربعة حقول جديدة للنفط والغاز خلال عمليات التنقيب في جميع أنحاء البلاد.

وعلى هامش اجتماع وفد الحكومة، أفاد جواد أوجي بأنه "تم اكتشاف أربعة حقول للنفط والغاز مع عمليات التنقيب التي تمت في جميع أنحاء البلاد"، مردفا: "الأربعة حقول للنفط والغاز هي حقل غاز جشمه شور في شمال شرق البلاد في محافظة خراسان الرضوية، وحقل إيلكان النفطي في محافظة كلستان، وحقلا تنكو وكناوه النفطيين في محافظة بوشهر".

وأضاف أوجي: "كانت لدينا نسبة إحلال 78% في قطاع المحروقات السائلة في حكومة الـ13، وهذا يعني أنه إذا تم إنتاج 100 برميل من النفط ومكثفات الغاز للاستهلاك أو للتصدير، فقد تم استبدال 78 برميلا بالاكتشافات الجديدة".

وأكمل: "كما حصلنا على زيادة بأكثر من 300% في إجراء العمليات الزلزالية الثلاثية الأبعاد مقارنة بأربع سنوات كاملة للحكومة الـ12".

واستطرد وزير النفط الإيراني: "بالمقارنة مع دول المنطقة مثل السعودية والكويت والإمارات وقطر، تحتل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المركز الأول في مجال التنقيب.. ويبلغ معدل نجاح التنقيب في إيران 100 بالمئة".

المصدر: "مهر"