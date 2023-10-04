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الجزائر تتجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر في محطات تحلية مياه البحر

مال وأعمال

الجزائر تتجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر في محطات تحلية مياه البحر
AFP
محطة لتحلية مياه البحر
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تتجه الجزائر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر في محطات تحلية مياه البحر لاسيما وأنها تمتلك 14 محطة للتحلية، وخمس محطات أخرى في طور الإنجاز.

وقال مدير التطوير في مجمع "سوناطراك" للطاقة، سفيان زعميش، إن: "الهيدروجين الأخضر سيصنع في محطات تحلية مياه البحر حسب مبدأ التحليل الكهربائي الذي يفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء".

وأوضح أن "الهيدروجين سيسترجع على شكل غاز، ويستعمل في إنتاج الطاقة الكهربائية"، مشيرا إلى أنه خلال عملية تحلية مياه البحر تذهب 45 بالمائة إلى التزويد بالماء الشروب، فيما يتم صرف 55 بالمائة الباقية في البحر بعد معالجتها، وفقاً للمعايير الدولية.

ويحضى قطاع الهيدروجين في الجزائر باهتمام حكومي ملحوظ أسفر عنه تطورات ملموسة لفتت أنظار العالم.

ويتوقع أن تبدأ مرحلة انتاج الهيدروجين الاخضر في سنة 2040، عبر إطلاق مشروعات كبيرة، في حين ستحدد كميات الإنتاج حسب الطلب على هذا النوع من الطاقة، ومن ثم فيمكن رفع الطلب حسب حجم السوق الدولية واحتياجاتها.

يذكر أن المحطات الـ14 لتحلية مياه البحر بسعة 3.72 مليون متر مكعب في اليوم، أي ما يعادل 1.3 مليار متر مكعب سنويا.

المصدر: bzf

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