في أي دولة يوجد أرخص "بيغ ماك"في العالم؟.. وما سعره في بلدك؟

تصدرت روسيا قائمة دول مجموعة العشرين G20 بأرخص سعر لوجبة الغذاء المتكاملة Big Mac (نظيرها في روسيا وجبة Big Hit)، وفقا لدراسة أجرتها وكالة "نوفوستي".

ويبلغ سعر الوجبة في روسيا، التي تضم هامبرغر وبطاطس وكوب من الكولا، 294 روبلا (2.95 دولار)، وتقدم وجبة Big Hit في روسيا سلسلة مطاعم "فكوسنو إي توتشكا"، وهي سلسلة اشترت أنشطة "ماكدونالدز" في روسيا، بعد أن قررت الأخيرة الانسحاب من السوق الروسية في ظل العقوبات الغربية.

وأوضحت "نوفوستي" أنها أعدت الدراسة بناء على سعر الوجبة بالعملة المحلية في كل بلد، ومن ثم تحويلها إلى الروبل على أساس متوسط سعر صرف العملات للأيام الأولى من أكتوبر الجاري.

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وبحسب الدراسة سيتعين على المرء دفع 400 روبل (4.02 دولار) لمثل هذه الوجبة في "ماكدونالدز" بإندونيسيا، و487 روبل (4.89 دولار) في جنوب إفريقيا، و515 روبل (5.17 دولار) يبلغ سعر مثل هذه الوجبة في الهند، و535 روبل (5.37 دولار) في الصين.

وفيما يلي أسعار الوجبة في باقي دول مجموعة العشرين: تركيا 556 روبل (5.58 دولار)، كوريا الجنوبية 576 روبل (5.79 دولار)، واليابان 592 روبل (5.94 دولار)، والبرازيل 615 روبل (6.18 دولار)، والمكسيك 616 روبل (6.19 دولار)، والأرجنتين 740 روبل (7.43 دولار)، والمملكة العربية السعودية 840 روبل (8.44 دولار)، والمملكة المتحدة 852 روبل (8.56 دولار).

فيما شملت قائمة الدول بأغلى سعر للوجبة كلا من: أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية 885 روبل (8.89 دولار)، إيطاليا 937 روبل (9.41 دولار)، كندا 1023 روبل (10.28 دولار)، وألمانيا 1144 روبل (11.49 دولار).

(الدولار = 99.50 روبل بتاريخ 4 أكتوبر 2023)

المصدر: نوفوستي