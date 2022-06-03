في غضون شهرين.. افتتاح جميع مطاعم "ماكدونالدز" في روسيا

كشف المالك الجديد لسلسلة "ماكدونالدز" في روسيا ألكسندر غوفور، في مقابلة مع مجلة "فوربس" اليوم الجمعة، عن أن جميع مطاعم "ماكدونالدز" المغلقة في البلاد ستفتح في غضون شهرين.

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وقال المالك الجديد: "لدينا خطة صعبة وطموحة لفتح جميع مطاعم السلسلة في غضون شهرين". وأشار إلى أن 840 مطعما الآن جاهزة بالفعل لاستئناف العمل.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أنه ستتم إعادة تسمية سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في روسيا باسم جديد، وذلك بعد أن قررت سلسلة المطاعم الأمريكية الانسحاب من روسيا.

ومن المخطط افتتاح أول مطعم تحت العلامة التجارية الجديدة في روسيا في 12 يونيو 2022، وسيتم افتتاح المطعم الواقع في وسط موسكو بالقرب من محطة مترو بوشكينسكايا.

وفي 16 مايو الجاري، أعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" انسحابها من السوق الروسية، وأشارت السلسلة، إلى أنها تنوي بيع الأصول إلى رجل أعمال محلي، والذي لن يتمكن من استخدام اسم وشعار "ماكدونالدز" ولائحة طعام السلسلة.

وفي ظل ضغوطات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أعلنت شركات أجنبية انسحابها أو تعليق أعمالها في روسيا، ومن هذه الشركات "ماكدونالدز".

المصدر: نوفوستي