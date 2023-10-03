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التضخم يتسارع في تركيا

مال وأعمال

التضخم يتسارع في تركيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت هيئة الإحصاء التركية اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم في سبتمبر الماضي بنسبة 4.75% ليصل إلى 61.53% على أساس سنوي.

وبذلك يكون التضخم في تركيا قد تسارع وتجاوز مستوى الـ61% للمرة الأولى هذا العام، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف موارد الطاقة.

ومع ارتفاع أسعار المواد الغذاء، صعدت وتيرة الزيادات السنوية في الأسعار إلى 61.5% الشهر الماضي، من حوالي 59% في أغسطس 2023.

وفي 21 سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من 25% إلى 30% سنويا، وذلك لدعم الليرة التركية.

حينها، استبعد خبراء أن يدعم القرار سعر صرف العملة التركية، إذ أن التضخم في تركيا ارتفع في أغسطس الماضي إلى 58.9% من 47.8% في يوليو 2023.

وارتفاع التضخم في سبتمبر الماضي يعقد جهود البنك المركزي التركي الرامية إلى احتواء التضخم عبر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.

المصدر: RT

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