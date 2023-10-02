أكبر 5 شركات أجنبية في روسيا

نشرت صحيفة "فوربس" الأمريكية لائحة بأكبر 5 شركات أجنبية في روسيا من حيث المبيعات في العام الماضي 2022، وتصدرت اللائحة الشركة الفرنسية "ليروي ميرلين" (Leroy Merlin).

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وتتخصص "ليروي ميرلين" في بيع مواد ومستلزمات البناء، وبلغت مبيعات الشركة العام الماضي نحو 530 مليار روبل ما يعادل قرابة 7.72 مليار دولار.

وجاءت في المرتبة الثانية جي تي غروب (JT Group)، اليابانية والعاملة في مجال صناعة التبغ، بمبيعات بلغت العام الماضي 432.6 مليار روبل.

وفيما قائمة بأكبر 5 شركات أجنبية في روسيا بناء على مبيعات 2022:

وكان التصنيف يضم العام الماضي شركات مثل "فولكس فاجن" و"رينو" و"آبل" و"تويوتا موتور" و"سامسونغ للإلكترونيات" لكن هذه الشركات انسحبت من روسيا في ظل ضغط العقوبات الغربية.

وبعد فرض الغرب عقوبات على موسكو بعد إطلاقها عملية عسكرية في أوكرانيا، خرجت مجموعة من الشركات الغربية من السوق الروسية، وأكدت موسكو أن الفراغ في السوق لن يبقى إلى الأبد وبالفعل بدأت شركات روسية ومن دول صديقة في أخذ مكان الشركات الأجنبية المنسحبة.

المصدر: فوربس