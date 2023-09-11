خبير يكشف "ثمن" عودة الشركات الغربية إلى السوق الروسية

قال الخبير ياكوف سيرجينكو، في حديث على هامش المنتدى الشرقي الاقتصادي، إن الشركات الغربية ستواجه منافسة شديدة عند محاولة العودة إلى السوق الروسية بعد سنوات.

وأضاف سيرجينكو، مدير عام شركة "ياكوف وشركاه" (سابقا ممثلية شركة الاستشارات الأمريكية McKinsey في روسيا): "سيطرح الاقتصاد الروسي وضعا تنافسيا صعبا للغاية ومتوترا أمام ممثلي البزنس الأوروبي. ويجب أن يكون في حالة جيدة كل من سيرغب منهم بالعودة إلى السوق الروسية. لن يقوم الجانب الروسي، وكما كانت الأمور سابقا، بتوفير الشروط والمقدمات المميزة لأي مستثمر أجنبي يريد العمل في روسيا".

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وضرب مثالا بالاقتصاد الأمريكي الذي "كان يعتبر لسنوات عديدة ناجحا لأنه حفز المنافسة بشكل كبير في المجال الاقتصادي".

وقال: "ما هي المنافسة؟ إنها حرب خفية. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني في الواقع وجود متوتر للغاية للكيانات الاقتصادية، مع نسبة عالية من حالات الإفلاس وإعادة الهيكلة".

وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

المصدر: نوفوستي