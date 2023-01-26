خبير: شركات هواتف صينية تعود إلى السوق الروسية

رجح المسؤول في جامعة موسكو الحكومية سيرغي تروستيانسكي أن تستأنف شركتا Xiaomi وHonor نشاطهما الكامل في روسيا على الرغم من خوفهما من احتمال فرض عقوبات ثانوية.

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وقال الخبير في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت اليوم الخميس، إن "السوق الروسية مهمة لشركة التكنولوجيا الصينية Xiaomi والشركة المصنعة للهواتف الذكية Honor. يبدو أنه على الرغم من خوف الشركتين من عقوبات ثانوية، إلا أنهما تخططان لاستئناف وجودهما الكامل في روسيا".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية أن الشركتين الصينيتين Xiaomi وHonor استأنفتا التوظيف في مكاتبهما الروسية.

وأشار تروستيانسكي إلى أن الأمر يعد إشارة جيدة مما يدل على أن "الشركات الصينية تعيد النظر في موقفها تجاه الوضع في السوق الروسية وفرض الدول الغربية عقوبات على روسيا".

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت دول غربية عقوبات على موسكو، كذلك أعلنت مجموعة من الشركات الأجنبية تعليق أنشطتها أو انسحابها من السوق الروسية.

وفي نهاية مارس الماضي، سمحت الحكومة الروسية واردات منتجات الشركات المنسحبة عبر دول ثالثة لتلبية الطلب المحلي على هذه المنتجات، وذلك في إطار إجراءات الرد على الإجراءات الغربية.

المصدر: نوفوستي