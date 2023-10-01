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المركزي الروسي يحظر على البنوك الروسية استخدام نظام "سويفت" داخل البلاد

مال وأعمال

المركزي الروسي يحظر على البنوك الروسية استخدام نظام
Globallookpress
صورة تعبيرية
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حظر البنك المركزي الروسي على البنوك المحلية اعتبارا من اليوم استخدام نظام "سويفت" للحوالات المالية في البلاد، وأهاب بالبنوك استخدام المنظومات البنكية الروسية حصرا.

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والآن سيتطلب من البنوك في روسيا استخدام الخدمات والبنية التحتية المالية المحلية حصرا للتحويلات المالية داخل روسيا، وخاصة الحديث يجري عن نظام نقل الرسائل المالية (SPFS).

و"سويفت" هو نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، ويرتبط به أكثر من 11 ألفا من أكبر المؤسسات في جميع دول العالم تقريبا.

وبعد أن بدأت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، قام البنك المركزي الروسي بتطوير منظومة دفع وطنية لاستعاضة عن نظام الدفع الدولي.

المصدر: RT

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