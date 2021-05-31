روسيا تستعد لاحتمال فصلها عن نظام "SWIFT" الدولي المالي

قال مدير التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، إنه حتى الآن لا يوجد حديث عن فصل روسيا عن نظام "SWIFT"، لكن روسيا تستعد لذلك في حالة حدوث مثل هذا التطور.

وأضاف بيريشيفسكي في تصريح لوكالة "نوفوستي"، أن روسيا تعمل على إنشاء نظام بديل لمنظومة "SWIFT".

وقال: "حتى الآن، كما نفهم، لا يوجد حديث عن هذا، لكن من الضروري الاستعداد لذلك، في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتطور الأوضاع".

وأكد أن روسيا تعمل على ذلك منذ فترة طويلة، لأنه يمثل ضرورة موضوعية.

تجدر الإشارة إلى أن "SWIFT" هو نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، وترتبط به أكثر من 11 ألف من أكبر المؤسسات في جميع دول العالم تقريبا.

وقد تحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن إمكانية فصل روسيا عن منظومة "SWIFT" كواحدة من أشد العقوبات الغربية التي يمكن أن تفرض ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي