الخارجية الروسية: موسكو تعمل بنشاط لإدخال بديل لمنظومة "سويفت" في التجارة

قال دميتري بيريشيفسكي مدير التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية، إن الجانب الروسي يعمل بنشاط مع الشركاء لفرض استخدام أنظمة الدفع الوطنية كبديل لمنظومة "سويفت" في التجارة المتبادلة.

وأشار بيريشيفسكي، في حديث للصحفيين اليوم الخميس على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، إلى أنه في سياق بدء فك دولرة الاقتصاد، فإن أحد الشروط الرئيسية للتنمية المستقرة للروابط التجارية والاقتصادية والاستثمارية، هو وجود بنية تحتية مستقلة للتسديد والمدفوعات.

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وأضاف: "نحن نعمل بنشاط حاليا لتحقيق ذلك. نحن بحاجة إلى ربط أنظمة الدفع الوطنية البديلة لنظام SWIFT وتوسيع استخدام أنظمة الدفع هذه خلال تجارتنا. نعطي أولوية الاهتمام بهذه القضية، لأننا ندرك أن التخلي عن النظام المالي المتمركز حول الغرب لصالح عالم متعدد العملات، أمر لا مفر منه في المستقبل المنظور".

ووفقا له، تقف العديد من الدول الإسلامية "في طليعة هذا الاتجاه". وقال: "وفي هذا الصدد، نولي اهتماما كبيرا لمصالح شركائنا ولاهتمام روسيا بالتعاون عبر صيغة الصيرفة الإسلامية".

المصدر: تاس