بيسكوف يعلق على احتمال ربط مصرف "روس سيلخوز بنك" بمنظومة "سويفت"  

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العمل يجري لوضع خيارات مكافئة لإعادة ربط مصرف "روس سيلخوز بنك" (المصرف الزراعي الروسي) بمنظومة "سويفت".

وأشار بيسكوف إلى وجود آمال بتحقيق ذلك بعد تمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين جديدين. وأضاف: "على أساس ذلك، تم اتخاذ مثل هذا القرار بشأن تمديد (صفقة الحبوب) لمدة شهرين. من المهم جدا أن يفهم الجميع أن مصير الصفقة لا يزال في أيدي الذين يجب أن تتفق الأمم المتحدة معهم على تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقية. لقد تم اجتياز جزء معين من المسار، لكن ليس حتى النهاية. سنحاول حل هذه المشكلة حتى النهاية خلال الستين يوما القادمة".

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وشدد بيسكوف على أن المحادثات بشأن حل موضوع توريد الأمونيا الروسية بعد تمديد صفقة الحبوب، لا تزال مستمرة.

وتم في 22 يوليو 2022، التوقيع في اسطنبول على حزمة من الوثائق الخاصة بتوريد المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق الدولية. في البداية، تم إبرام الاتفاقيات لمدة 120 يوما، وتم تمديدها في نوفمبر من العام الماضي لنفس الفترة. في 18 مارس من هذا العام، أعلنت روسيا تمديد الصفقة لمدة 60 يوما. وأشار الجانب الروسي مرارا إلى أن أي قرار آخر لتمديد الصفقة يعتمد على تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقية، محذرا من أن عدم إحراز تقدم في هذه القضية يعرض مصير المبادرة للخطر.

المصدر: نوفوستي