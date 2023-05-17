الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتمديد صفقة الحبوب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن تحسين وتوسيع نطاق مبادرة "حبوب البحر الأسود"، مرحبا بتمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين إضافيين.

وقال غوتيريش: "أرحب بهذا القرار. التمديد بشرى سارة للعالم بأسره. القضايا العالقة باقية. لكن ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيواصلون مناقشتها."

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة: "آمل أن نتوصل إلى اتفاق شامل لتحسين وتوسيع المبادرة كما اقترحت في رسالة أخيرة إلى رؤساء الدول الثلاث".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توصل جميع الأطراف المعنية إلى اتفاق لتمديد تصدير الحبوب ضمن "صفقة الحبوب" مدة شهرين إضافيين.

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موافقة موسكو على تمديد مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين، مشددة على ضرورة حل العقبات في تنفيذ المبادرة.

وقالت زاخاروفا: "نؤكد إعلان الرئيس التركي عن تمديد مبادرة البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين. وهذا يوفر فرصة ليس بالقول، ولكن بالأفعال، للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي".

المصدر: نوفوستي + RT