الخارجية الروسية تؤكد تمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موافقة موسكو على تمديد مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين، مشددة على ضرورة حل العقبات في تنفيذ المبادرة.

وقالت زاخاروفا: "نؤكد إعلان الرئيس التركي عن تمديد مبادرة البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين. وهذا يوفر فرصة ليس بالقول، ولكن بالأفعال، للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي".

وأشارت الدبلوماسية الروسية، إلى أن "تقييماتنا الأساسية لاتفاقيات اسطنبول لعام 2022 لم تتغير، وينبغي تصحيح المشاكل والعقبات في تنفيذها بأسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توصل جميع الأطراف المعنية إلى اتفاق لتمديد تصدير الحبوب ضمن "صفقة الحبوب" مدة شهرين إضافيين.

وأضاف أردوغان، أنه نتيجة للجهود التركية والإسهامات الإيجابية من كلا الطرفين الروسي والأوكراني، تم الاتفاق رسميا على تمديد اتفاق تصدير الحبوب مدة شهرين إضافيين.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن يحمل هذا التمديد الخير لجميع الأطراف المشاركة فيه، بالنظر إلى أهمية الحبوب لحياة الملايين حول العالم.

المصدر: نوفوستي + RT