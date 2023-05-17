تركيا تعلن رسميا تمديد صفة الحبوب شهرين إضافيين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توصل جميع الأطراف المعنية إلى اتفاق لتمديد تصدير الحبوب ضمن "صفقة الحبوب" مدة شهرين إضافيين.

وأضاف أردوغان، أنه نتيجة للجهود التركية والإسهامات الإيجابية من كلا الطرفين الروسي والأوكراني، تم الاتفاق رسميا على تمديد اتفاق تصدير الحبوب مدة شهرين إضافيين.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن يحمل هذا التمديد الخير لجميع الأطراف المشاركة فيه، بالنظر إلى أهمية الحبوب لحياة الملايين حول العالم.

وأكد أن الجانب الروسي تعهد بعدم إعاقة خروج السفن التركية، من مينائي ميكولايف وأولفيا الأوكرانيين.

وفي 18 مارس المنصرم، أعلنت روسيا تمديد الاتفاق 60 يوما لإعادة تقييم تنفيذه.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.

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المصدر: RT