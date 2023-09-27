إمدادات الحبوب والمنتجات الزراعية من روسيا إلى الصين زادت 3 مرات عام 2023

أعلنت هيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية أن إمدادات الحبوب والمنتجات الزراعية من روسيا إلى الصين بلغت حتى 24 سبتمبر 3.6 مليون طن، وهي أعلى بـ3 مرات من نفس الفترة عام 2022.

وقالت الهيئة: "فيما يتعلق بتصدير الحبوب الروسية، لاحظت الوزارة زيادة كبيرة في توريد هذه المنتجات إلى السوق الصينية منذ بداية عام 2023".

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وأشارت إلى أنه حتى 24 سبتمبر، بلغت كمية الحبوب والمنتجات الزراعية المصدرة من روسيا إلى الصين 3.6 مليون طن، وهي أعلى بثلاث مرات من الكمية المصدرة خلال نفس الفترة من عام 2022، وأعلى بنسبة 63% من الكمية المصدرة خلال عام 2022 بأكمله.

وعُقد في بطرسبورغ في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2023 الاجتماع 11 لمجموعة العمل الروسية الصينية الدائمة المعنية بالتعاون في مجال الإشراف البيطري ومراقبة الصحة النباتية وسلامة المواد الغذائية.

وقام الجانب الصيني، عقب الاجتماع، بتوسيع قائمة منتجات لحوم البقر التي يمكن توريدها من روسيا إلى الصين.

المصدر: تاس