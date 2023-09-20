بيانات رسمية تكشف عن قفزة في التجارة بين روسيا والصين

أفادت بيانات هيئة الجمارك الفدرالية الروسية بأن حجم التجارة بين روسيا والصين في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، ارتفع بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من 2022.

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وإفادة الجمارك الروسية جاءت ضمن نتائج الاجتماع الخامس عشر للجنة الفرعية المعنية بالتعاون الجمركي بين روسيا والصين.

وترأس الوفد الروسي في الاجتماع نائب رئيس هيئة الجمارك الروسية فلاديمير إيفين، وترأس الوفد الصيني نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك الصينية وانغ لينغجون.

وبحسب بيانات نشرت في سبتمبر الجاري، فقد صعد حجم التجارة بين روسيا والصين في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 155.1 مليار دولار.

وبلغت صادرات الصين إلى السوق الروسية في الفترة المذكورة 71.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 63.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

فيما زادت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 13.3%، لتصل إلى 83.3 مليار دولار، وبذلك تكون كفة الميزان التجاري قد رجحت لصالح روسيا، إذ أن صادراتها إلى سوق الصين قد فاقت ما تستورده من هذا البلد.

المصدر: نوفوستي