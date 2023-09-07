لصالح من تصب كفة الميزان التجاري بين روسيا والصين؟

ارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 بنسبة 32% وبلغ 155.1 مليار دولار، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الخميس.

وبناء على بيانات إدارة الجمارك الصينية فقد بلغت صادرات الصين إلى السوق الروسية في أول 8 أشهر من هذا العام 71.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 63.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

فيما زادت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 13.3%، لتصل إلى 83.3 مليار دولار، وبذلك تكون كفة الميزان التجاري قد رجحت لصالح روسيا، إذ أن صادراتها إلى سوق الصين قد فاقت ما تستورده من هذا البلد.

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وفيما يتعلق بشهر أغسطس 2023 وحده، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 20.8 مليار دولار، حيث صدرت روسيا بضائع بقيمة 11.5 مليار دولار إلى الصين، في حين بلغت صادرات الصين إلى روسيا 9.3 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي