تركيا تعلن توقيع "اتفاقية مهمة" في مجال الغاز

تستعد تركيا لتصدير ما يصل إلى 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى رومانيا اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل.

وأعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش"، في بيان الأربعاء، توقيع "اتفاقية مهمة" مع شركة "أو إم في بتروم"، إحدى أكبر شركات الطاقة في المنطقة.

وقالت الشركة إن الاتفاقية تتيح إمداد رومانيا بما يصل إلى 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا عبر خطوط أنابيب مخصصة لذلك.

وأشارت إلى أن تصدير الغاز الطبيعي سيبدأ اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 في إطار الاتفاقية التي تنتهي مدتها بتاريخ 31 مارس 2025.

وبحسب البيان، اتفق الجانبان أيضا على تطوير التعاون في مجالات النقل والتخزين والإنتاج وتقنيات الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى تجارة الغاز الطبيعي.

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وسبق أن وقعت الشركة التركية اتفاقيات هامة مشابهة لتصدير الغاز الطبيعي مع اليونان وبلغاريا وهنغاريا، وتواصل المحادثات مع أطراف أخرى في هذا الصدد.

وشدد البيان على أن "بوتاش" تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها في إطار رؤية "قرن تركيا". وأوضح أن الشركة تهدف لأن تكون من بين أكثر 10 مؤسسات تصديرا في تركيا خلال الأعوام الـ3 المقبلة.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده تواصل العمل على مشروع مركز الغاز حتى يصبح من الممكن عبره نقل الغاز الروسي إلى دول أوروبا.

وفكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا، طرحها أول مرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر الماضي، حيث اقترح على نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن تنشئ موسكو "مركزا للغاز" في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا.

المصدر: RT + الأناضول