الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي

سجلت الليرة التركية اليوم الثلاثاء، أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي، حيث وصلت لأول مرة إلى 27.5 ليرة لكل دولار، بحسب ما أظهرت بيانات التداول.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بنسبة 0.14%، ليصل إلى 27.2176 ليرة لكل دولار مقارنة بمستوى الإغلاق السابق البالغ 27.1807 ليرة.

ويأتي ذلك بعد أن ألغى البنك المركزي التركي، يوم أمس الاثنين، الحد الأدنى للفائدة على ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر صرف الدولار.

وبهذا القرار ستتمكن البنوك من منح فائدة أقل من الفائدة الرسمية المحددة من البنك المركزي على ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف المحولة إلى الليرة التركية، إذ كان يتم اعتماد الحد الأدنى للفائدة في الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الدولار كفائدة رسمية.

يذكر أنه عقب أزمة سعر الصرف التي شهدتها تركيا في ديسمبر الماضي دعت الحكومة للتخلي عن الودائع الدولارية، وأطلقت ودائع الليرة المؤمنة ضد سعر تقلبات سعر صرف الدولار الذي يمكن المودعين من إيداع مدخراتهم بالليرة في البنوك على أن تتولى البنوك سداد فارق سعر صرف الدولار خلال مدة الوديعة، كل 3 أو 6 أو12 شهرا.

وفي يونيو تم رفع مخصصات موازنة الإدارة الحكومية من ترليون و750 مليار ليرة إلى 1.08 مليار ليرة، بموجب مقترح الموازنة الإضافية الذي قدم إلى البرلمان بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتم تخصيص 40 مليار ليرة من الموازنة الإضافية، لسداد مستحقات المودعين بسبب خلو موازنة عام 2022 من هذا البند.

المصدر: "ريا" + "زمان"